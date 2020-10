Wie straks zijn PlayStation VR headset op de PS5 wilt gebruiken moet een PlayStation Camera aansluiten. De vernieuwde camera van de PlayStation 5 trackt alleen de headset niet en dus heb je de PS4-camera nodig.

Zonder adapter, die niet wordt meegeleverd met de PS5, kan dit alleen niet. Sony heeft nu dus een speciale pagina in het leven geroepen waarbij mensen een adapter, overigens kosteloos, kunnen aanvragen om deze setup alsnog te kunnen verwezenlijken. Het is wat omslachtig, maar gelukkig is er in ieder geval wel een oplossing voor dit opzienbarende probleem.

Je kunt de adapter hier aanvragen met het serienummer van je PS VR processing unit.