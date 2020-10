In veel landen is of wordt onderzoek gedaan naar het effect van lootboxen in games, zo ook in Nederland. Een van de games die hier in uitblinkt is FIFA, die met FIFA Ultimate Team een soort kansspelsysteem in de footie verwerkt heeft met betrekking tot het verkrijgen van nieuwe voetballers.

Volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit is Electronic Arts met FIFA in overtreding van de Nederlandse wet, daar waar EA dat niet zo zag. Zodoende besloot EA om naar de rechter te stappen en die heeft de Kansspelautoriteit nu in het gelijk gesteld, EA verliest dus z’n zaak schrijft Nu.nl.

Het punt is dat het verkrijgen van spelers willekeurig gaat door het openen van pakketjes. Die spelers zouden dan verkocht kunnen worden aan derden en dat is een doorn in het oog van de kansspelautoriteit. EA zegt op zijn beurt dat het bij FIFA hoort en dat het alleen een waarde in de game heeft en niet omgezet kan worden in echt geld.

De rechter gaat daar niet in mee en stelt dat EA dit segment van de game binnen drie weken onklaar moet maken. Geeft de uitgever daar geen gehoor aan, dan kan een dwangsom van €250.000,- per week opgelegd worden tot een maximum van vijf miljoen euro. Dat zowel voor EA als EA Zwitserland, wat een dochteronderneming van het bedrijf is.

EA gaat hier niet in mee en tekent hoger beroep aan. Ze blijven bij hun standpunt dat de producten en diensten die in FIFA worden aangeboden niet in strijd zijn met de gokwetten die in Nederland gelden.