Veel PlayStation-gamers zijn niet blij met de overname van Bethesda door Microsoft. Zij zullen in potentie de nodige franchises gaan missen die voorheen multiplatform verschenen. Een daarvan is The Elder Scrolls. Todd Howard van Bethesda kan het zich echter maar moeilijk voorstellen dat de nieuwste telg in deze serie een Xbox-exclusive wordt.

Mocht The Elder Scrolls VI een Xbox-exclusive worden, dan is dat niet heel vreemd. Howard heeft in een interview met GI.biz laten weten dat zij meer met Microsoft hebben samengewerkt voor exclusieve deals omtrent hun games. Zo was Morrowind alleen te spelen op de Xbox en Oblivion alsmede de DLC van Skyrim waren timed-exclusives.

Toch kan de game designer/producer zich het maar moeilijk voorstellen dat dit gaat gebeuren met het komende deel. Bethesda heeft altijd per game gekeken voor welk platform deze zou verschijnen en Microsoft heeft laten weten dat ze dit ook willen gaan doen. Het is dus mogelijk dat The Elder Scrolls VI ook op de PlayStation 5 zal verschijnen. Wanneer deze beslissing zal worden genomen is nog afwachten.