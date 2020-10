Als je regelmatig Call of Duty: Modern Warfare/Warzone speelt, dan zul je vast gemerkt hebben dat er een hotfix beschikbaar is voor de game. Een update waarvoor je niet de gehele applicatie hoeft te updaten, maar wel eentje die noodzakelijk is wil je de game kunnen spelen.

Deze update is al ruim een dag online, maar hierbij moeten we altijd even op de details wachten. Die zijn nu ook online verschenen en daaruit leren we dat de code voor bunker 3 gefixt is, net zoals dat de JAK 12 generfed wordt. Dit op basis van feedback sinds de introductie van het wapen, waaruit blijkt dat het toch ietsje te krachtig is.