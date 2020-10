Geen idee waarom je het zou willen, gezien de console inmiddels behoorlijk oud is, maar het is mogelijk om de DualSense op de PlayStation 3 aan te sluiten. Dit is opvallend, gezien de DualSense niet met de PlayStation 4 werkt. De oudere console levert echter geen problemen op, zo laat iemand op Resetera weten, die over de controller beschikt.

Hierbij toont hij ook een foto, zoals je hieronder kunt zien. Wel komt de werking met een maar en dat is dat de PlayStation ofwel Home-knop niet werkt op de PlayStation 3, dus een cruciale functionaliteit laat het helaas afweten. Voor de rest zou het prima moeten werken, maar de haptische feedback zal vast geen effect opleveren bij het spelen van PS3-games.