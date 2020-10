Het was hoofdzakelijk al bekend welke games er te spelen zouden zijn via de PlayStation Plus Collection, maar Sony maakte eergisteren de officiële lijst bekend. Als je deze snel door hebt genomen, dan heb je wellicht gemist dat één game een upgrade heeft gekregen.

Dat Final Fantasy XV wordt aangeboden via PS Plus Collection is geen nieuws, maar gisteren werd duidelijk dat dit de Royal Edition zal zijn. Deze versie bevat alle extra content die voor het spel is uitgekomen, behalve ‘Episode Ardyn’. Deze zal je apart moeten aanschaffen als je alles wilt spelen.

Of Episode Ardyn later alsnog toegevoegd wordt is op dit moment niet duidelijk.