De verschillen tussen de huidige generatie en next-gen versie van NBA 2K21 zijn erg groot. Niet alleen grafisch worden er sprongen gemaakt, maar ook qua content. 2K heeft nu laten weten dat het vrouwenbasketbal wordt uitgebreid in de next-gen versie van de game.

Voor het eerst in de franchise zal het mogelijk zijn om MyPlayer te spelen als vrouw. Je maakt je eigen personage aan en werkt dan aan je carrière in de WNBA competitie met 12 teams. Tevens kun je online spelen in drie tegen drie wedstrijden. Dit zal dus alleen mogelijk zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

De nieuwe modus wordt geïntroduceerd via een video, die je hieronder checkt.