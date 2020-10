De Uncharted film heeft aan aantal turbulente jaren achter de rug, is een aantal keer van regisseur gewisseld en ook duurde het vormen van de cast lang. Maar de film is nu eindelijk op het juiste pad terecht gekomen.

Via het officiële Uncharted Twitter-account is bekendgemaakt dat het filmen ondertussen is afgelopen. Het lijkt wel vroeg, aangezien de film pas op de agenda staat voor juli 2021 om in première te gaan, maar er is nog voldoende aan nabewerking te doen om de tijd te vullen.