Far Cry 6 kreeg bij de aankondiging gelijk een releasedatum, die op 18 februari 2021 werd vastgezet. Rainbow Six Quarantine had nog geen officiële datum, maar zou voor het einde van het fiscale jaar uitkomen, oftewel: voor eind maart 2021.

Ubisoft heeft nu laten weten dat ze beide games vooruitschuiven naar het volgende fiscale jaar. Hierdoor komen de twee titels pas na 1 april 2021 uit en voor eind maart 2022. De reden die Ubisoft hiervoor noemt zit hem in de uitdaging die de pandemie heeft gebracht.

Om de games zo goed mogelijk af te ronden hebben ze meer tijd nodig, waardoor uitstel noodzakelijk is.

“Benefitting from this strong momentum and despite having moved Far Cry 6 and Rainbow Six Quarantine to 2021-22 to leverage their full potential in the context of production challenges caused by COVID-19, our new non-IFRS operating income targets for 2020-21 remain within the boundaries we set back in May. Being able to maximize the long term value of our IPs while at the same time maintaining solid financial targets highlights the increasing recurring nature of our revenues, the strength of our portfolio of franchises, confidence in our holiday season release slate and current supportive industry dynamics.”