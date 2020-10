De release van de PlayStation 5 nadert met rasse schreden, want vanaf 19 november kunnen we aan de slag met de next-gen console. Een van de titels waar veel mensen naar uitkijken is ongetwijfeld Demon’s Souls Remake en deze game is de laatste tijd veel in het nieuws. Bluepoint Games maakt het wachten op deze game nu nog wat moeilijker na het delen van de onderstaande trailer.

Demon’s Souls ziet er werkelijk geweldig uit en deze nieuwe gameplaybeelden bewijzen dat nogmaals. De video is zo’n vijf minuten lang en bevat onder andere twee baasgevechten. Mocht je de game nog niet eerder gespeeld hebben, wees gewaarschuwd voor spoilers. Bluepoint Games heeft in ieder geval fantastisch werk geleverd om de wereld van Boletaria opnieuw leven in te blazen.