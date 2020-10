Het is bijna zo ver. Nog eventjes wachten en dan kunnen we eindelijk aan de slag met de PlayStation 5. De hype is gigantisch en wellicht zelfs terecht als we kijken naar niet alleen het technische aspect, maar ook de vette titels die we dadelijk voor onze kiezen krijgen.

In de commercial zien we wat beelden voorbij komen van de games die we straks kunnen spelen. Spiderman: Miles Morales, de Demon’s Souls remake en ook games die we later mogen verwachten zoals Horizon: Forbidden West en Ratchet & Clank. Check de video snel en draai alvast warm voor 19 november.