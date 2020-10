Over drie weken is het dan zover en kunnen gamers wereldwijd aan de slag met de nieuwe console van Sony. We hebben al allerlei informatie over de console voorbij zien komen en destijds werd als eerste de DualSense onthuld. Deze nieuwe controller beschikt over ‘adaptive triggers’ en deze geven – met behulp van haptic feedback – een nieuwe ervaring aan games. Hoe deze triggers precies werken met de feedback, dat was nog niet eerder getoond.

De media heeft inmiddels toegang tot de PlayStation 5 en we zien steeds meer beelden voorbijkomen. In de zeer korte video hieronder wordt getoond hoe de triggers van de DualSense als het ware terugvechten wanneer je ze indrukt. De weerstand is vrij krachtig zoals je ziet, wat ongetwijfeld per game verschilt, maar dit zou dus onder andere voor die betere ervaring moeten zorgen.