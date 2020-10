De release mag misschien nog even duren, maar Naoki Yoshida, een van de producers van Final Fantasy XVI, kan niet meer wachten om alvast wat dingen te delen. Daarom heeft hij alvast een tipje van de sluier over de game opgelicht op Sony’s eigen PlayStation Blog. Dat stuk valt hier te lezen.

Zo zal de nieuwe wereld Valisthea gaan heten. Het landschap van Valisthea staat vol met gigantische bergen gemaakt van Mothercrystals, de bron van kracht in deze wereld. Maar het vormt ook de reden waarom er een gigantische verdeeldheid heerst tussen diverse koninkrijken. Er is nu een ongemakkelijke vrede, maar met de komst van de Blight lijkt ook dat langzaam naar de achtergrond te verdwijnen.

De game zul je beleven met drie hoofdpersonages en dat zijn: Clive Rosfield, de primaire protagonist, zijn jongere broer Joshua Rosfield en Jill Warrick, die met hen is opgegroeid. De twee broers hebben de kracht van Eikon tot hun beschikking en dat geeft ze unieke mogelijkheden. Jill lijkt dat niet te hebben, maar omdat ze zo goed is met de broers speelt ze eveneens een belangrijke rol.

Een Eikon is trouwens geen onbekend begrip in de wereld van Final Fantasy, want het staat gelijk aan de Summons die de franchise al jaren presenteert in de gameplay. Onder deze Eikons vallen bekende namen, zoals Shiva en Ifrit, die terug zullen komen in Final Fantasy XVI. Dat zijn ze lang niet allemaal, maar Square Enix wil daar nu nog niet al teveel over kwijt.

Mocht dit je interesse wekken, of lees je het gewoon liever in de woorden van de ontwikkelaars zelf, vanaf heden staat de teaserwebsite voor Final Fantasy XVI ook online. Meer informatie mogen we in 2021 verwachten.