Eens in de zoveel tijd verschijnen er nieuwe avatars op het PlayStation Network en dat is nu ook weer het geval. Sony heeft een flink aantal nieuwe avatars uitgebracht die geheel gratis te gebruiken zijn. Wie graag een avatar wil gebruiken die meer op PlayStation 5 games gericht is, dan is daar nu je kans.

Via Pushquare zijn deze nieuwe avatars duidelijk in beeld gebracht en zien we diverse personages uit PS5-games terug. Zo zien we Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank, Sackboy: A Big Adventure en Demon’s Souls Remake voorbij komen in de onderstaande screenshots.

Altijd al een nieuwe avatar willen hebben? Neem dan zeker even een kijkje in de avatar sectie van de PlayStation interface.