Als er één studio is die de laatste jaren heeft bewezen dat ze wel raad weten met remakes, dan is het Bluepoint Games. Hun remake van Shadow of the Colossus was ongekend in kwaliteit, dus de verwachtingen voor Demon’s Souls zijn ook niet mals. Maar met wat we tot nog toe weten lijkt dat tot dusver wel goed te zitten.

Allereerst is bekendgemaakt hoe de Demon’s Souls remake op de PlayStation 5 zal draaien. Wanneer je op de échte 4K modus speelt zal de game altijd netjes 30 frames per seconde halen, iets wat je op zijn minst mag verwachten. Daarnaast is er ook een performance modus die volgens creative director Gavin Moore altijd botermals op 60 frames per seconde zal draaien en dat op een dynamische 4K resolutie.

Nog leuker is wellicht de nieuwe modus genaamd ‘Fractured World’. Dit zal de speelwereld volledig in spiegelbeeld zetten, een geintje wat Bluepoint eerder aan Shadow of the Colossus had toegevoegd. Zo zullen ook de meest ervaren Demon’s Souls spelers nog voor een uitdaging komen te staan. Op 19 november, met de release van de PlayStation 5, kan iedereen met deze remake aan de slag.