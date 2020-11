Het is niet iets wat iedereen graag doet, meer geld uitgeven dan nodig is voor je hobby. Het is ook geen geheim dat games door de jaren heen steeds duurder zijn geworden om te maken. Dat is een bekend verhaal, maar tegelijkertijd nam de verkoopprijs van games niet toe, wat een probleem is. Het is natuurlijk fijn om er vanuit te gaan dat als er een nieuwe game uitkomt, dat je op voorhand weet dat de prijs €59,99 tot €64,99 zal zijn. Met een beetje links en rechts zoeken zul je uiteraard een wat lagere prijs kunnen vinden, maar de adviesprijs zal ‘standaard’ rond de 60 euro liggen.

Nu is al even duidelijk dat Sony de prijzen van hun first-party games voor de PlayStation 5 opschroeft. Zo zal de nieuwe standaard op €79,99 gesteld worden, waarbij nieuwe games tussen €69,99 en €79,99 zullen schommelen en dan weten we nog niet eens wat dit zal betekenen voor speciale edities die van games uitkomen. Maar gek is het niet, omdat het ook gewoon dure projecten zijn waar een bedrijf in moet investeren. Studio’s moeten betaald worden, de marketing moet uitgevoerd worden en de verkooppunten snoepen ook nog eens een deel van de verkoopprijs af.

Daarom is het niet gek dat het concept van microtransacties in het leven is geroepen om deels bepaalde kosten van zo’n project terug te verdienen daar waar het ook voor extra inkomsten staat. Voornamelijk bij de echt grote titels zoals FIFA en Call of Duty. Een probleem van dit concept is echter dat het gevoelig is voor uitbuiting, wat we in het verleden meermaals gezien hebben. Sommige voorbeelden illustreren duidelijk dat het op een excessieve manier uitgevoerd wordt, waaruit ook blijkt dat het niet langer te maken heeft met de gemaakte kosten terugverdienen. Star Wars Battlefront II was hier een goed voorbeeld van, waarin EA overduidelijk doorsloeg. Iets waar ze na enorm veel kritiek snel op terugkwamen, maar het zette ook de gehele discussie omtrent lootboxen wereldwijd echt in gang. Het gevolg is zelfs dat er ook naar andere titels gekeken wordt en als resultaat daarvan heeft EA bijvoorbeeld een FIFA rechtszaak in Nederland verloren wat ze op een forse dwangsom is komen te staan.

Microtransacties mogen dan bij velen een allergische reactie oproepen, het is niet per definitie ‘pure slechtheid’, want het dient ook voor cosmetische zaken die puur optioneel zijn. Dat zien we in Fortnite, Apex Legends, Call of Duty en ga zo maar door. De prijzen zijn geregeld nog steeds absurd, maar het heeft nul invloed op de gameplay en dat is een belangrijke nuance. Het levert extra inkomsten op om de games te onderhouden, maar je kan de vraag stellen bij full-priced releases of het écht een noodzakelijk middel is. Sony voegt het immers zelden aan zijn first-party releases toe die alsnog winstgevend blijken op termijn.

Microtransacties zijn niet langer weg te denken en ook gedoogd, zolang het maar niet bijdraagt aan een pay-to-win constructie. Elk bedrijf benadert dit anders, maar hoe je het ook wendt of keert, het dekt de kosten van de ontwikkeling enigszins. Hierbij is de dekking wel variabel, gezien dat afhankelijk is van de afzetmarkt, de aangeboden items en de daadwerkelijke verkopen van de game zelf. Maar dat is op zich een goed antwoord om de stijgende ontwikkelkosten mee te overzien, maar toch gaan de prijzen van games omhoog.

Dat brengt ons weer terug bij het beginpunt van deze Jouw mening en dat is dat de prijzen van games zullen toenemen en verschillende uitgevers voeren als reden de hogere ontwikkelkosten aan. Echt consumentvriendelijk is het niet, want het is niet zo dat games voor de nieuwe generatie per definitie duurder zijn om te maken. Het is immers een proces dat door de jaren heen qua kosten is opgelopen en dus kon dit veel eerder geanticipeerd worden.

In die zin is de timing ongelukkig. Want consumenten staan voor een forse uitgave over een paar weken, mits men overstapt. Allereerst moet de nieuwe console aangeschaft worden die honderden euro’s kost. Heb je een oudere televisie, dan kijk je al snel naar een nieuw model wat rustig de duizend euro voorbij gaat. Koop je nieuwe accessoires bij je nieuwe console, dan maakt dat de rekensom nog uitgebreider met een hoog bedrag onder de streep. Tot slot wil je er nog een game bij hebben, misschien wel meer dan een, en dan moet je daar nog meer voor betalen dan ‘gebruikelijk’ is.

Daar is op zich niet zoveel mis mee, maar gezien consumenten een zeer dure periode in gaan was het vriendelijker geweest om de prijzen gradueel mee te laten stijgen met de gemaakte kosten, waardoor het nu niet zo rauw op het dak valt. Als uitgevers daar tegenover zouden zetten dat extra content meer gratis wordt aangeboden en dat microtransacties afnemen, dan is dat een goede middenweg. Sony zou die route kunnen bewandelen en dat ook kunnen aanvoeren, dit gezien zij microtransacties eigenlijk weinig gebruiken. Andere uitgevers daarentegen, die zullen daar vast geen gehoor aan geven en daardoor zul je meer geld kwijt zijn.

Dat dingen duurder worden is van alle tijden, maar dit had misschien even wat handiger aangepakt kunnen worden. Nietwaar? Ben je het er mee eens? Kan je wel leven met de nieuwe prijsstijging? Had je liever een andere route gezien of heb je een compleet andere kijk op deze discussie? Het kan allemaal! Laat het weten in de comments hieronder, maar blijf het wel netjes houden.