In Tribes of Midgard is het einde van de wereld nabij. Ragnarok is aangebroken en jij moet je opwerken tot een Vikinglegende om je dorp te kunnen verdedigen als de nacht valt.

In de onderstaande video geeft ontwikkelaar Norsfell Games uitleg over hoe de game in elkaar steekt en wat je kunt verwachten van de gameplay. Speel de game in coöperatieve modus met negen anderen, gebruik bouwwerken zoals bruggen om nieuwe stukken van Midgard te exploreren en meer. Check de beelden hieronder!

Tribes of Midgard staat gepland voor een release op de PlayStation 5 in 2021.