Morgen zal de nieuwe PlayStation Plus line-up online gaan en die geeft abonnees toegang tot Middle-earth: Shadow of War en Hollow Knight: Voidheart Edition. Later in november mogen PlayStation 5 eigenaren ook de game Bugsnax nog verwachten, waardoor de line-up deze maand uit maar liefst drie games bestaat.

Voor het zover is raden we je echter nog even aan om de games van oktober te downloaden of op z’n minst in je downloadlijst te zetten, zodat je er op een later moment alsnog toegang toe hebt. De games van oktober zijn Need for Speed: Payback en Vampyr.

De games downloaden of in je lijst zetten? Voor Need for Speed: Payback kan je hier terecht en voor Vampyr hier.