Sony en Insomniac hebben aangekondigd dat het pak van Miles Morales dat te zien is in Spider-Man: Into the Spider-Verse in de game aanwezig zal zijn. Dit pak is een bonus voor iedereen die de game in pre-order plaatst, waardoor je hier snel toegang toe krijgt.

Dat is overigens geen verplichting om het pak te kunnen bemachtigen, want ook is het mogelijk om het pak door de game te spelen te unlocken. Niemand valt dus buiten de boot en om een indruk te krijgen van dit pak check je de video’s hieronder.