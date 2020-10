Gisteren kon je al lezen dat je een aanvraag in kan dienen voor een adapter die je nodig hebt om de PlayStation Camera van de PS4 met de PS5 te laten werken. Dit is nodig om PlayStation VR te kunnen gebruiken, gezien de PlayStation 5 Camera niet compatibel is met de vr-set.

Sony stelt deze adapter gratis beschikbaar en het enige wat je bij je aanvraag nodig hebt is het serienummer van de processing unit, die bij de PlayStation VR headset hoort. Inmiddels zijn de eerste adapters opgestuurd en zo krijgen we een beeld van het object.

Het stelt niet al te veel voor en de handleiding laat zien dat de adapter eerst in de PlayStation 5 gaat, waarop dan de PlayStation 4 Camera aangesloten wordt – wat enigszins vanzelfsprekend is. Een vrij gemakkelijke handeling dus. Het enige is dat als je de PlayStation 5 Camera wilt gebruiken voor andere doeleinden, je de stekkers dus moet wisselen.