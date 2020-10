Praey for the Gods is al een lange tijd in ontwikkeling bij No Matter Studios en is een soort spirituele opvolger van Shadow of the Colossus. Bij aanvang van het Kickstarter project jaren terug werd aangekondigd dat de game naar de PlayStation 4 zou komen, mits een bepaald financieel doel gehaald werd. Dat doel werd ruimschoots overtroffen en zodoende is er een PS4-versie in ontwikkeling.

Dat was tot zover het laatste nieuws, want het is al geruime tijd stil rondom deze titel. Via het PlayStation Blog laat de ontwikkelaar echter weten dat de ontwikkeling flink opgeschoten is, want de game zal begin 2021 uitkomen en dat niet alleen voor de PlayStation 4, de game komt ook naar de PlayStation 5.

Op de PlayStation 4 draait de game op 30 frames per seconde, op de PlayStation 5 op 60 frames per seconde. De PS5-versie geniet ook van maximale grafische mogelijkheden, zoals volledige schaduwen, textures van hoge resolutie en meer. Ook zal de game volop gebruikmaken van de nieuwe features die de DualSense te bieden heeft.

Mocht je de PS4-versie aanschaffen, dan krijg je een gratis upgrade naar de PS5-versie. Een concrete releasedatum is nog niet bekend, maar de ontwikkelaar mikt op het eerste kwartaal van 2021. Check hieronder de nieuwste trailer.