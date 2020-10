Sinds kort kunnen we aan de slag met het tweede deel in de ‘The Dark Pictures’ reeks, Little Hope. Supermassive Games is echter nog niet helemaal klaar met deze franchise, want het derde deel is intussen al in de maak én oplettende gamers kunnen zelfs al een eerste blik werpen op dat nieuwe deel. Na de credits van een specifiek einde in ‘Little Hope’, krijg je namelijk een eerste teaser te zien van deze mysterieuze derde game.

Veel details krijgen we echter niet te zien, maar na afloop van de korte scène, die zich in de woestijn lijkt af te spelen, zien we wel de titel van de game: House of Ashes. Gelukkig hoef je Little Hope niet uit te spelen, maar kan je ook gewoon de scène hieronder even bekijken.

Little Hope is nu uit, dus lees zeker ook eens onze review. House of Ashes verschijnt in de loop van 2021.