De DualSense belooft een spectaculaire verbetering te zijn ten opzichte van de DualShock 4 en dat is voornamelijk te danken aan de meer geavanceerde feedback in de controller. Zo bevat deze haptische feedback samen met adaptieve triggers en dat zou een sensatie in games moeten opleveren.

Dat betekent echter niet dat iedereen dat ook prettig vindt, maar daar heeft Sony aan gedacht. Via een nieuw blogbericht gaan ze dieper in op de toegankelijkheid die de PlayStation 5 te bieden heeft. In feite nemen ze alles over wat de PlayStation 4 al aan opties kent en daar voegen ze nieuwe features aan toe.

Een van de features is het dicteren van een bericht via de microfoon. Daarnaast kan de PlayStation 5 de tekst op beeld laten uitspreken voor mensen die visueel een beperking hebben, net zoals dat mensen die hardhorend of doof zijn, hun berichten kunnen schrijven en laten uitspreken tegenover alle partymembers.

Om weer terug te komen op de DualSense, het is mogelijk om de kracht van de haptische feedback en de adaptieve triggers terug te schalen of helemaal uit te zetten, mocht dat gewenst zijn. Je krijgt dus meer controle over de intensiteit van de vibraties. Daar stopt Sony’s streven naar optimale toegankelijkheid niet, want ze blijven samenwerken met specialisten om dit continu te blijven verbeteren.

Dit beperkt zich niet alleen tot de console, ook games spelen hierin een belangrijke rol en met The Last of Us: Part II zette Sony eerder dit jaar samen met Naughty Dog een nieuwe standaard, waar ze om geprezen werden.