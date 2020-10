Ghost of Tsushima kreeg onlangs een heuse update die een gloednieuwe multiplayer modus en veel meer aan de game toevoegde. Intussen hebben velen die ‘Legends’ update al gedownload en even uitgetest en dat is ook Sony niet ontgaan. Vandaar ook dat uitgever Sony samen met ontwikkelaar Sucker Punch even terugblikt op de eerste tien dagen van deze nieuwe modus. Het resultaat kan je in de bovenstaande afbeelding bekijken.

Deze getallen kunnen zeker tellen en bewijzen nog maar eens dat Ghost of Tsushima wel degelijk een topper is. Als je de ‘Legends’ modus trouwens nog niet uitgetest zou hebben, dan is dit het uitgelezen moment daarvoor. De eerste Raid, ‘The Tale of Iyo’, kan je namelijk vanaf nu spelen. Voor meer over de basisgame kan je ook onze review eens nalezen.