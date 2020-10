Nu de PlayStation 5 bijna letterlijk voor onze deur staat, vragen velen zich waarschijnlijk af wat de toekomst zal brengen voor die andere PlayStation ‘console’: PlayStation VR. Ook Jim Ryan, de baas van PlayStation, heeft zich diezelfde vraag al gesteld en sprak hierover in een recent interview met The Washington Post.

Aan het einde van 2019 waren er in totaal vijf miljoen PS VR-units verkocht, wat uiteraard een mooi getal is, maar een getal dat verbleekt bij het totale aantal verkochte PS4-consoles. Toch geeft Sony niet op wat betreft vr, sterker nog: Jim Ryan gelooft in de toekomst van vr en zal zich blijven inzetten om hier meer en meer uit te halen. Eén kleine kanttekening: die toekomst van vr is nog erg ver weg…

“I think we’re more than a few minutes from the future of VR. PlayStation believes in VR. Sony believes in VR, and we definitely believe at some point in the future, VR will represent a meaningful component of interactive entertainment. Will it be this year? No. Will it be next year? No. But will it come at some stage? We believe that. And we’re very pleased with all the experience that we’ve gained with PlayStation VR, and we look forwarding to seeing where that takes us in the future.