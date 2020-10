Eind vorig jaar kwam Infinity Ward met Call of Duty: Modern Warfare op de proppen. Deze game was een reboot van de zeer succesvolle Modern Warfare-reeks. Hoewel het aankomende deel, Black Ops Cold War, nog niet eens uit is, gaat er nu al gerucht rond over wat de franchise ons volgend jaar te bieden heeft.

Het gerucht is afkomstig van Tom Henderson. Hij staat bekend als Call of Duty ‘leaker’ Hij meldt op Twitter dat Call of Duty 2021 een hedendaagse setting heeft en vermoedelijk een vervolg is op Call of Duty: Modern Warfare van afgelopen jaar. Het is natuurlijk moeilijk om na te gaan in hoeverre zijn bericht klopt, maar Tom Henderson heeft de laatste jaren flink wat kloppende informatie over Call of Duty gelekt, wat hem een enigszins betrouwbare bron maakt.

I hate to be "that guy" before BOCW has released, but it's looking like CoD for 2021 is another Modern Warfare title of some kind. Understandably not a lot of information as of yet, but it's a modern day setting. Modern Warfare 2 seems like the only logical next step? — Tom Henderson (@_TomHenderson_) October 29, 2020

Activision heeft vanzelfsprekend nog niets bekendgemaakt over Call of Duty 2021. Het lijkt wel aannemelijk dat Infinity Ward weer een nieuw deel zal afleveren. Activision heeft een flinke periode een ontwikkelcyclus gehanteerd met drie studio’s. Naast Infinity Ward en Treyarch kwam Sledgehammer Games ook tweemaal met een eigen game. Die laatstgenoemde studio kende de afgelopen jaren echter problemen en werd vervolgens een ondersteunende studio die meehielp met Modern Warfare en nu ook met Black Ops Cold War.

Het is dus maar zeer de vraag of Sledgehammer Games nog uit de rol van ondersteunende studio wordt gehaald en zelf weer een eigen game mag gaan ontwikkelen. Als dat niet het geval is, zou Infinity Ward logischerwijs volgend jaar weer aan de beurt zijn. Zou jij graag een vervolg op Call of Duty: Modern Warfare zien?