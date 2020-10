Sony strooit momenteel flink met aanbiedingen in de PlayStation Store. Zo deelden we gisteren nog een reeks weekenddeals, waarmee diverse Star Wars-games nu zijn afgeprijsd. Tegelijkertijd heeft Sony ook een nieuwe promotie gestart onder de noemer ‘Planet of the Discounts’.

De Planet of the Discounts uitverkoop omvat weer een flink aantal afgeprijsde games en de kortingen kunnen flink oplopen. Er zit voor iedereen wel iets tussen. Hieronder een kleine greep uit de deals. Het volledige overzicht van alle aanbiedingen check je hier in de PlayStation Store. De uitverkoop geldt tot en met vrijdag 20 november.