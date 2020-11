Sony voegt iedere maand nieuwe games toe aan de bibliotheek van PlayStation Now. We zijn vandaag in november aanbeland en dus is het ook bijna tijd voor de maandelijkse PlayStation Now update. Aanstaande dinsdag, 3 november, worden er nieuwe games aan de service toegevoegd en Sony heeft inmiddels bekendgemaakt om welke titels het deze keer gaat.

Het gaat in totaal om zes games van verschillende genres, dus het aanbod is weer divers. De games die deze maand aan PlayStation Now worden toegevoegd zijn F1 2020, Injustice 2, RAGE 2, My Time at Portia, Kingdom Come: Deliverance en Warhammer: Vermintide 2.

In het geval van Warhammer: Vermintide 2 heeft Sony ook een specifieke datum bekendgemaakt waarop de game weer uit de PlayStation Now bibliotheek verdwijnt, namelijk 3 mei 2021. De andere titels hebben vooralsnog geen beperkte beschikbaarheid.