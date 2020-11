Vanaf eind volgende week is de DiRT-serie weer terug! Daar waar het vorige deel, DiRT Rally 2.0, een realistische weergave van de rallysport was, gaat Codemasters met DiRT 5 weer meer de arcade kant op. Om alvast in de stemming te komen voor de aanstaande release kun je hieronder de launch trailer bekijken.

DiRT 5 is vanaf 6 november verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Het is tevens een launchgame voor de next-gen consoles, dus vanaf 19 november kunnen wij hier ook gelijk aan de slag met DiRT 5 op de PlayStation 5. Wanneer je de PS4-versie koopt, heb je recht op een gratis upgrade naar de PS5-versie.