Toen Sony onlangs meer duidelijk maakte over backwards compatibility op de PlayStation 5, werd er ook een lijst gedeeld van games die niet de next-gen console werken. Het betrof slechts tien (kleinere) titels, waarna ontwikkelaars van twee van die games aangaven dat er gewerkt wordt om die spellen alsnog speelbaar te krijgen op de PlayStation 5.

Het leek bij die korte lijst te blijven, maar Ubisoft heeft dit weekend voor flink wat verwarring gezorgd. De Franse studio gaf in een blogpost namelijk aan dat er ook nog een paar games van Ubisoft zijn die niet backwards compatible zijn met de PlayStation 5. Het zou gaan om de volgende titels:

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack

Assassin’s Creed Chronicles: India

Assassin’s Creed Chronicles: China

Assassin’s Creed Chronicles: Russia

Risk

Star Trek: Bridge Crew

Werewolves Within

Space Junkies

Ubisoft gaf in het bericht aan waarom deze games niet op de PlayStation 5 zouden werken. De rest van de vele games die Ubisoft de afgelopen consolegeneratie heeft uitgebracht zullen immers wel werken en volgens Ubisoft zijn er geen uitzonderingen met backwards compatibility op de Xbox Series X|S. Daarnaast is het ook merkwaardig dat Sony hier zelf niks over aangaf en slechts tien games noemde die niet backwards compatible zijn.

Wat het allemaal nog meer verwarrend maakt, is dat Ubisoft de blogpost met de vermelding van de games niet werken op de PlayStation 5 inmiddels heeft verwijderd. In een reactie aan Gematsu gaf Ubisoft aan de post verwijderd te hebben omdat er mogelijk “onnauwkeurigheden” in zaten wat betreft games die speelbaar zijn op de PS5.

“We have pulled the Ubisoft Connect article and forum post regarding backwards compatibility for the time being as there may be inaccuracies involving the Ubisoft titles that will be playable on PS5.”

Kortom: het is nu allemaal erg verwarrend en we weten niet of het genoemde rijtje games inderdaad niet backwards compatible zijn met de PlayStation 5. Laten we hopen dat Ubisoft hier nu snel duidelijkheid over geeft.