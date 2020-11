In maart van dit jaar werd Call of Duty: Warzone uitgebracht. Hoewel het werd gezien als een Battle Royale-modus voor Call of Duty: Modern Warfare, is het in feite een losstaande free-to-play game. Activision heeft de afgelopen tijd ook meerdere keren bevestigd dat Warzone de komende jaren blijft bestaan naast de jaarlijkse Call of Duty releases en dat ieder nieuw deel weer op een bepaalde manier in Warzone verwerkt zal worden.

Concrete details hierover ontbreken op dit moment nog, maar in een recente presentatie van de laatste financiële resultaten heeft Activision er iets meer over losgelaten. Rob Kostich, de president van de uitgever, gaf aan dat Call of Duty: Black Ops Cold War bij de start van het eerste post-launch seizoen zal worden geïntegreerd in Warzone. Een exacte datum is er nog niet, maar Kostich zei dat dit eerste seizoen in december begint. De integratie in Warzone zal dus ongeveer een maand na de lancering van Call of Duty: Black Ops Cold War gebeuren.

“And starting with first season of in-game content in December, Black Ops Cold War will be integrated into Warzone. We’ll bring Black Ops Cold War characters and weaponry into the free to play experience, along with substantial new content ensuring that Warzone remains both the terrific experience and a powerful on-ramp for the franchise’s premium content.”

Kostich wist ook nog te melden dat je jouw loadouts uit Black Ops Cold War kunt gebruiken in Warzone. Wanneer je dus bepaalde wapens of Operators in de multiplayer van het aankomende deel vrijspeelt, kun je die dus meenemen naar Warzone. Dit betekent niet dat de Modern Warfare content niet meer toegankelijk is in Warzone. Sterker nog, al je loadouts uit Modern Warfare blijven ook gewoon bruikbaar.

“So, for example, all the new Black Ops weapons and Operators you unlock in your Level 1 to 55 progression will be useable in Black Ops and in Warzone, just like how it works in Modern Warfare. Black Ops Battle Pass content and store content will also work across Black Ops and Warzone. Now players can of course continue to use their Modern Warfare content in Warzone once Black Ops launches. And as a result, one cool feature players will see is that they’ll be able to choose either their Black Ops loadout or their Modern Warfare loadout in Warzone for their gameplay. And this is just one example of how Warzone’s gonna expand and evolve overtime.”

Tot zover de nieuwste details over Call of Duty: Warzone en de integratie van Black Ops Cold War. Activision zegt binnen enkele weken met meer informatie te komen over hoe Warzone er precies uit gaat zien wanneer Black Ops Cold War in december in de Battle Royale-game verwerkt wordt.