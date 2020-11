Special: De Demon’s Souls Remake nader bekeken – In 2009 kwam Demon’s Souls exclusief voor de PlayStation 3 uit, maar Sony had zo weinig vertrouwen in het project, dat de game niet eens door hun in het Westen werd uitgegeven. Zonder die steun wist Demon’s Souls toch tot een ware culthit uit te groeien en stond het aan de wieg van het nu zo geliefde Soulsborne-genre. Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen en daarom brengt Sony de game nu als launchtitel terug voor de PlayStation 5, als remake. Grafisch trekt de remake alle registers open, maar wat is er verder veranderd of nieuw aan de game? In dit artikel zetten we dat even voor je op een rijtje.

De moeilijke of de makkelijke weg?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het beruchte World Tendency systeem is weer van de partij. Dit systeem beïnvloedt verschillende aspecten. Denk daarbij aan hoe sterk de vijanden zijn, wat voor loot je vindt en of je bepaalde evenementen juist wel of niet meemaakt. Er zijn in totaal 8 niveaus. Neutral is het beginpunt, maar je kunt zakken naar Pure Black of juist stijgen naar Pure White. Beide hebben hun eigen voor- en nadelen. Zo zijn de vijanden minder sterk bij een White Tendancy, maar is de loot ook minder zeldzaam. Uiteraard werkt dat ook andersom dus loont het om beide uitersten te proberen. Als je offline speelt, heb jij alleen de controle over deze balans. Speel je echter online, dan ben je afhankelijk van een World Tendency waar iedereen door beïnvloed wordt. Ontwikkelaar Bluepoint heeft de grafische interface verbeterd, waardoor je voortaan in één oogopslag kunt zien hoe je ervoor staat.

Over verbeteringen gesproken, ook het systeem om jezelf te genezen is aangepast. Demon’s Souls maakt geen gebruik van de Estus Flask om je gezondheid weer aan te vullen. In plaats daarvan zijn er verschillende soorten Moon Grass (Cresent, Half, Late, Full, New en Dark) om je weer op de been te helpen. Het nadeel of voordeel, afhankelijk van hoe je het bekijkt, is dat je een onbeperkte hoeveelheid Moon Grass op zak kunt hebben. Dit zorgt ervoor dat je het systeem makkelijk kunt uitbuiten. Een subtiele wijziging maakt dat echter niet langer mogelijk. Ieder soort Moon Grass heeft vanaf nu zijn eigen gewicht. Hoe sterker het Moon Grass, hoe meer het weegt. Plus, hoe zwaarder je bent, hoe minder makkelijk je wegrolt voor vijanden.

Rollen, bewegen en haptische feedback

Daar staat tegenover dat je nu wel meer kanten op kunt rollen. Voorheen kon je slechts vier kanten op, nu zijn dat er acht geworden. Precies zoals je dat van latere From Software games gewend bent. Volgens ontwikkelaar Bluepoint is dat een noodzakelijke aanpassing omdat spelers vandaag de dag niet minder verwachten. Het ritme van de gevechten en de lengte van de animaties zijn overigens wel precies hetzelfde gebleven, maar de animaties zelf zijn nu wel een stuk gevarieerder. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de feedback features van de DualSense controller, waardoor wapens, spreuken, schilden en zelfs hendels hun eigen feedback geven. Bij wapens moet je daardoor precies kunnen aanvoelen wat voor oppervlakte je raakt en als je met je schild een klap blokkeert dan voel je dat door de controller.

Die verbetering is toegevoegd om je meer bij de gevechten te betrekken. Datzelfde geldt voor de nieuwe camera, die nu dichter bij je personage gepositioneerd is. Er is veel tijd en moeite gestoken om ervoor te zorgen dat de camera niet door de muren gaat of vast komt te zitten in krappe ruimtes. Dat zou funest zijn voor de immersie, die juist door deze aanpassingen vergroot moet worden. Ben je echter een purist, dan zijn er heel wat opties voor handen om de game aan te passen naar hoe jij het wilt spelen. Zo kun je de nieuwe camera uitzetten en terugschakelen naar de oude camera. Het is ook gewoon mogelijk om de feedback features van de DualSense controller uit te zetten, al wordt het aangeraden om het op zijn minst te proberen.

Opties, overal opties!

Het blijft echter niet bij die twee opties. Ontwikkelaar Bluepoint heeft er alles aan gedaan om zoveel mogelijk spelers tegemoet te komen. Zo kun je met 30 fps in de 4K modus spelen, waarbij de nadruk op de grafische pracht ligt of je speelt met 60 fps in de High Frame Rate modus, dat van een dynamische 4K resolutie gebruikmaakt. Die laatste geeft je een klein voordeel in de gevechten, omdat de gameplay responsiever is. Bevalt de nieuwe grafische weergave je niet helemaal? Wees gerust, je kunt uit verschillende filters kiezen om het beeld aan te passen. Zo is er een klassieke filter waarmee de game meer op de PlayStation 3-versie lijkt, maar je kunt het net zo goed in zwart en wit spelen. Tot slot is de character creator veel uitgebreider dan voorheen, met talloze opties om jouw unieke personage mee samen te stellen.

Al die subtiele wijzigingen en extra opties zijn natuurlijk mooi meegenomen, echter zijn er ook nieuwe dingen. Allereerst is er een zeer uitgebreide fotomodus die de game ook voor je pauzeert, tenzij je online bent en wordt binnengevallen. Dan word je uit de fotomodus gehaald. Je kunt ook voor de Fractured modus kiezen, die alle gebieden spiegelt en je de levels andersom laat spelen. Zo is het net weer alsof je de game voor het eerst ervaart. Grains zijn zogenoemde consumables die je weerstand tegen bepaalde schades verhogen. Alle dialogen en de soundtrack zijn volledig opnieuw opgenomen. Sony heeft dit serieus aangepakt, aangezien dit niet digitaal, maar in het echt is gedaan. Uiteraard speelt ook de 3D audio van de PlayStation 5 een belangrijke rol en kun je de pijlen letterlijk langs je oren horen suizen.

Voorlopige conclusie

Dit alles klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Het enige teleurstellende nieuws is dat de beroemde Sixth Archstone nog steeds kapot is en dat die wereld ook in de remake niet bereikt kan worden. Ontwikkelaar Bluepoint geeft aan dat het niet aan hun is om die leegte in te vullen. Dat onderstreept wederom het respect naar het origineel toe. Om die reden zijn er ook geen moeilijkheidsgraden aan de game toegevoegd en blijft alles zo trouw mogelijk aan het origineel. Tot zover lijkt de PlayStation 5 dus gelijk met een topper af te trappen. Ontwikkelaar Bluepoint bewees reeds met de Shadow of the Colossus remake, dat zij als geen ander een klassieker terug kunnen brengen. Hoe dat met Demon’s Souls uitpakt, weten we binnenkort. Vanaf 19 november ligt de game bij ons in de winkels.