Hoewel de release van de PlayStation 5 nu erg dichtbij is, blijft de lijst met launchgames voor Sony’s nieuwe console zich nog steeds uitbreiden. Uitgever Nacon en ontwikkelaar Eko Software hebben namelijk aangekondigd dat ook Warhammer: Chaosbane – Slayer Edition gelijktijdig met de PlayStation 5 zal verschijnen.

Warhammer: Chaosbane kwam eerder al uit voor de huidige generatie consoles en de pc. De Slayer Edition bundelt de game met alle twaalf DLC-pakketten die na de release zijn uitgebracht. Hiermee krijg je dus de complete ervaring voorgeschoteld. Op de next-gen consoles heeft de game een 4K-resolutie en een framerate van 60 frames per seconde. Verder wordt er met de Slayer Edition een geheel nieuw personage toegevoegd: Jurgen Haider de Witch Hunter.

Dit personage zal ook als betaalde DLC worden aangeboden voor de current-gen versies van Warhammer: Chaosbane. Degenen die de game op de huidige console spelen kunnen ook een nieuwe update verwachten, die de nodige verbeteringen en toevoegingen met zich meebrengt. Zo voegt deze patch nieuwe omgevingen en vijanden toe. De update zit al inbegrepen bij de next-gen uitgave.

Hieronder kun je een trailer van het nieuwe personage bekijken, evenals next-gen gameplay. Warhammer: Chaosbane – Slayer Edition komt op 10 november uit voor de Xbox Series X|S en pc. Vanaf 12 november is de PS5-versie verkrijgbaar in de regio’s waar Sony’s next-gen console dan is gelanceerd. Hier in Europa komt Warhammer: Chaosbane – Slayer Edition op 19 november uit voor de PS5.

Witch Hunter Trailer

Next-gen gameplay