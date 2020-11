Special: De nieuwe Destiny 2 ‘Stasis’ subclasses uitgelegd – In de afgelopen maanden heeft Bungie steeds meer onthuld over de toekomst van Destiny 2. Ten eerste zal deze maand Season of Arrivals ten einde komen en het volgende seizoen – Season of the Hunt – beginnen. Daarover kun je hier de eerste details teruglezen. In juni 2020 liet de Amerikaanse studio nog weten dat Destiny 3 voorlopig van de baan is, en dat zij hun aandacht gaan vestigen op het verbeteren van Destiny 2. Dit zal zich uiten in maar liefst drie nieuwe uitbreidingen, waarvan de eerste bijna onder ons is. Beyond Light introduceert daarbij meteen drie subclasses die verbonden zijn met het mysterieuze ‘Stasis’ element. In dit artikel bespreken we hoe deze subclasses werken én wat Stasis nog meer betekent voor de gameplay van Destiny 2.

Een vierde element maakt zijn entree

Voor de spelers die al geruime tijd niet of zelfs nooit Destiny hebben gespeeld zullen we eerst de fundering van de Guardians nog eens doornemen. Het universum van Destiny kent namelijk drie verschillende starting classes, dit zijn de Titan, Warlock en Hunter, en die kies je bij het aanmaken van een nieuw personage. Dit is al best wel een belangrijke eerste keuze, want je starting class bepaalt welke subclasses je tot je beschikking hebt. Iedere subclass is namelijk weer verbonden aan drie verschillende elementen binnen de werelden van Destiny: Solar, Arc en Void. De door jou gekozen subclass (die je trouwens op ieder moment kunt veranderen) heeft een drastische invloed op jouw Super-, granaat- en mêlee-vaardigheden. Zo heb je bijvoorbeeld de Sunbreaker, die de machtige Titan voorziet van een explosieve kracht. De Super vaardigheid heet ‘Hammer of Sol’ en geeft je een brandende hamer waarmee je pure, Solar-geïnfuseerde vernietiging afroept over je vijanden.

Voor nu heeft Destiny 2 dus een totaal van negen subclasses. Voor de Titan zijn dit de Sentinel, Striker en Sunbreaker. De Warlock volgt met Dawnblade, Voidwalker en Stormcaller en de Hunter completeert de lijst met de Arcstrider, Gunslinger en Nightstalker. Met de komst van Beyond Light zag Bungie er echter heil in om een compleet nieuw element toe te voegen: Stasis. Net zoals de andere elementen heeft Stasis een oorsprong en functie in de wereld van Destiny. Het Void element is één van de manifestaties van het magische Light en uit zich in gravitatiekrachten die Guardians kunnen hanteren. Arc en Solar staan dan weer respectievelijk voor de krachten van elektriciteit en vuur/ontbranding. Stasis, daarentegen, lijkt onderdeel te zijn van de antagonistische Darkness en vormt zich in ijzige en kristalachtige krachten. Hieronder zetten we de details per nieuwe subclass voor je op een rij.

Titan – Behemoth

Als eerste hebben we de Titan, die behendigheid en snelheid opoffert voor brute kracht en de Behemoth subclass zal hierop voortborduren. In bijvoorbeeld de Strikes en andere PvE-evenementen zal de Behemoth het best tot zijn recht komen als de fysieke stormram van het slagveld. Hiervoor kun je de ‘Ground Control’ vaardigheid gebruiken, met deze move beuk je je zogeheten Stasis Gauntlet tegen de grond waardoor er flinke kristalliserende schokgolven ontstaan die nabije vijanden bevriezen. Dit stelt je ploeg natuurlijk weer in staat om de bevroren stakkers behoorlijk wat schade toe te dienen. Daar kun je zelf ook aan bijdragen middels de ‘Shiver Strike’ mêlee-aanval. Met een druk op de knop lanceer je jezelf richting de vijand en deel je een rake klap uit. De Super van de Behemoth is de ‘Glacial Quake’, waarbij er Stasis energie als het ware aan je vast blijft plakken en je dus veel meer schade dan normaal kunt incasseren. Een vaardige Behemoth kan dit inzetten om zich snel door het slagveld te navigeren en het gevecht naar zijn hand te zetten.

Warlock – Shadebinder

De Warlock gooit het over een andere boeg met de Shadebinder subclass en is een meester in het hanteren van Stasis. Via een speciale staf roept hij het duistere element op en kunnen er verschillende vaardigheden uitgevoerd worden. Als solo speler kun je zelf vijanden bevriezen door middel van ‘Penumbral Blast’, een skill die drie Stasis orbs eruit knalt die op zoek gaan naar doelwitten en hen bij aankomst in ijsblokjes veranderen. Voor de genadeklap kun je vervolgens de ‘Shatter Shockwave’ Super ontketenen, waarbij je het kristal in de staf ontsteekt en er een enorme schokgolf ontstaat. Die schokgolf verpulvert dan weer vijanden die reeds bevroren zijn en is dus een mooie 1-2 combinatie met bijvoorbeeld Ground Control van de Behemoth. De Shadebinder is daarom vooral de controleur van het slagveld, die zijn vaardigheden inzet om gericht de hordes Vex, Taken en Hive onder de duim te houden.

Hunter – Revenant

Ten slotte hebben we nog de Revenant, die in een soort vrije rol te werk gaat tussen de verdeel- en heers-krachten van de Behemoth en Shadebinder. Snel en behendig weet je jezelf door de menigtes te manoeuvreren en middels hit-and-run tactieken schade toe te dienen. Met bijvoorbeeld de mêlee-aanval ‘Withering Blade’ slinger je een enorme shuriken de wereld in, die van muren en vijanden af stuitert en zodoende schade en vertragende Stasis effecten aanbrengt. Mits opgeladen heeft ook de Revenant natuurlijk een vernietigende Super tot zijn beschikking. Die heet in dit geval ‘Silence & Squall’, waarbij je twee ‘kama’ (van origine Japanse sikkels) oproept die ieder weer een eigen functie hebben. De eerste kama zal namelijk vijanden in een enorm gebied bevriezen waarop de tweede in een soortgelijke radius bevroren vijanden doet ontploffen.

Fragments en Aspects

Net als Bungie destijds met de introductie van Armor 2.0 heeft gedaan, hoopt de studio ook een extra laag aan diepgang en persoonlijkheid toe te brengen aan de nieuwe subclasses. Dit willen ze doen middels de zogeheten Aspects en Fragments, die ook hun entree maken met de komst van Beyond Light. Aspects zijn hierin speciale artefacten die je subclass als het ware kan “equippen”, wat weer effect kan hebben op je granaten of je mêlee-aanval. Een voorbeeld hiervan is de ‘Shatterdive’ Aspect van de Revenant, die ervoor zorgt dat je midden in een sprong een snelle duikvlucht naar de grond kan maken en bij de landing bevroren vijanden verpulvert. Dit soort kleine modificaties moeten er uiteindelijk dus voor zorgen dat je jouw Guardian helemaal naar je smaak en speelstijl kunt aanpassen. Aspects zijn overigens wel verbonden aan specifieke subclasses, de eerdergenoemde Shatterdive kun je bijvoorbeeld niet gebruiken als je als Behemoth speelt.

Daar houdt het verhaal echter niet op, want we moeten de Fragments nog bespreken. Fragments zijn kleinere modifiers die je weer aan de door jou gekozen Aspect kan hangen. In plaats van dat ze drastische nieuwe mechanieken introduceren, voegen ze juist kleinere bonussen toe aan jouw speelstijl. Hier kunnen echter ook consequenties aan hangen en daarvoor pakken we als voorbeeld ‘Whisper of Hedrons’. Dit Fragment zorgt er namelijk voor dat de schade van je vuurwapen tijdelijk hoger ligt wanneer je een vijand hebt bevroren met Stasis, in ruil daarvoor moet je wel 10 Strength punten inleveren. Dit betekent uiteindelijk dat je mêlee skill wat meer tijd nodig heeft om volledig op te laden. Fragments leveren dus niet alleen maar voordelen op, wat ervoor zorgt dat je bewust moet omgaan met je keuzes. Anders dan de Aspects zijn Fragments wel onafhankelijk van je subclass te gebruiken.

Maar… de andere subclasses dan?

Zoals gezegd introduceert Bungie deze Aspects en Fragments met de komst van Beyond Light en de nieuwe subclasses. Voor nu zal het ook daarbij blijven en vallen de oudere subclasses nog even buiten de boot. Desondanks lijkt Bungie vertrouwen te hebben in deze extra systemen en daarom is het ook niet geheel ondenkbaar dat ze op een later punt dezelfde uitbreidingen gaan toepassen op de Solar, Arc en Void subclasses, maar dit is natuurlijk ook afhankelijk van de reactie van de spelers.

Los hiervan en samenvattend hebben alle nieuwe Stasis subclasses een thema van grip en controle krijgen over het slagveld, waarbinnen iedere rol weer een speciale functie weet te vervullen. Als we dan het oude en het nieuwe met elkaar gaan samensmelten, opent dat weer andere deuren om frisse tactieken en synergieën uit te proberen in zowel PvP als PvE. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat Bungie veel aandacht heeft gestoken in het ontwerpen van het Stasis-element en dat belooft met Beyond Light weer uren aan knal- en loot-plezier te verzorgen.