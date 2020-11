Het is mogelijk om PlayStation VR te gebruiken in combinatie met de PlayStation 5. Dit kan alleen door de PS4 Camera te gebruiken, waarvoor je weer een adapter nodig hebt die je via Sony gratis kunt bestellen. Op die manier kun je dus toch nog je virtual reality headset gebruiken op de next-gen console.

Hoewel dit natuurlijk mooi is, blijkt er wel iets vreemds aan de hand te zijn wat betreft VR-ondersteuning op de PlayStation 5. Sony heeft namelijk tegenover UploadVR aangegeven dat PS5-versies van PS4-games niet speelbaar zijn met PlayStation VR. Je kunt de headset dus wel in combinatie met de PlayStation 5 gebruiken, maar alleen wanneer je de PS4-versie van games speelt.

Dit gaat bijvoorbeeld op voor No Man’s Sky, die een PS5-versie krijgt en zelfs een gratis upgrade aanbiedt voor bezitters van de PS4-versie. Hitman III, die gepland staat voor een release in januari 2021, komt uit voor de PS4 en PS5 en ook van deze game zul je dus de PS4-versie via backwards compatibility moeten spelen om op de PS5 gebruik te maken van PlayStation VR.

In de verklaring gaf Sony ook nog heel duidelijk aan dat er tot op heden helemaal geen PS5-games voor PlayStation VR zijn aangekondigd. Daarmee is het dus de vraag wat precies Sony’s visie voor PlayStation VR voor de komende jaren is. Zeker omdat Jim Ryan deze week ook al zei dat het waarschijnlijk nog jaren duurt totdat VR pas echt betekenisvol wordt.