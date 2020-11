Echte chef-koks kunnen binnenkort aan de slag met Overcooked! All You Can Eat. Dit ware feestmaal schotelt je namelijk beide Overcooked! games voor als remaster op de PS5, inclusief alle voorgaande DLC.

Daarnaast wordt ook een hoop nieuwe content aan de game toegevoegd met de komst van ‘The Peckish Rises’, een nieuw culinair avontuur dat exclusief te spelen is als deel van Overcooked! All You Can Eat. The Peckish Rises heeft een creepy thema en voegt in totaal zeven nieuwe keukens toe aan de game, met drie nieuwe chefs.

Het duurt bovendien niet zo lang meer vooraleer we weer aan de slag kunnen met onze chaotische keukens, want Ghost Town Games kondigde aan dat Overcooked! All You Can Eat een PS5-launch titel zal worden. Wij kunnen in Europa dus met deze titel aan de slag vanaf 19 november, zowel fysiek als digitaal. Je kan een beschrijving van de nieuwe levels, alsook een nieuwe trailer hieronder bekijken.