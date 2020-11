Eén van de grafische paradepaardjes van de PS5 is uiteraard ray tracing. De term werd ons de laatste tijd dan ook om de oren geslagen bij de besprekingen van verschillende PS5-titels. Opvallend genoeg blijkt nu dat één van de PS5 launch titels, de Demon’s Souls Remake, niet van deze techniek gebruik zal maken, ook al is deze titel exclusief voor de PS5 gemaakt.

Creative director Gavin Moore van Bluepoint Games sprak hierover in een interview met LevelUp. Er werd bewust gekozen om geen raytracing aan de game toe te voegen; niet omdat de PS5 het niet zou aankunnen, maar wel omdat ray tracing ervoor zou zorgen dat andere zaken uit de game gelaten zouden moeten worden.

“It’s not because we couldn’t or because the PlayStation 5 couldn’t do it, it’s fully capable of doing it. It’s like any other graphical improvement, there is a cost [to implement ray tracing]. If we had implemented ray tracing in the game, that would mean that we would have had to leave something out. There is a limited time in game development.”