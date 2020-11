In een development diary laten Sony en ontwikkelaar Bluepoint zien hoe de muziek van de Demon’s Souls Remake tot stand is gekomen. In het origneel was de soundtrack volledig digitaal gemaakt, maar nu is het door een orkest van onder meer 75 muzikanten en een koor van 40 personen opnieuw opgenomen. De originele soundtrack is daarbij opnieuw geïnterpreteerd en dus niet niet exact hetzelfde.

Het gaat echter nog verder dan alleen de soundtrack. Vrijwel de volledige cast is teruggekeerd om hun dialogen opnieuw in te spreken. Daarnaast zijn er veel nieuwe geluiden aan de game toegevoegd om de wereld meer tot leven te brengen. De soundtrack is vanaf 26 november op digitale platformen beschikbaar. Iets later volgt er een fysieke release op CD en vanaf begin november gaan de pre-orders voor vinyl live. Demon’s Souls zelf is vanaf 19 november beschikbaar.