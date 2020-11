Ontwikkelaar Treyarch heeft in een zeer uitgebreide blog post heel wat nieuwe Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies informatie over de perks, upgrades en skills bekendgemaakt. Bekende perks zoals Jugger-Nog, Quick Revive, Speed Cola, Stamin-Up, Deadshot Daiquiri keren terug. Elemental Pop is een nieuwe perk die volledig om Ammo Mods draait. Dankzij de toevoeging van Skill Tiers kun je nu ook de perks permanent verbeteren.

Natuurlijk draait het in Zombies voornamelijk om de wapens. Die kun je nog steeds kopen en ook de Mystery Box keert terug. Echter hebben de wapens nu 5 levels van zeldzaamheid gekregen,nl namelijk Common/Loadout, Uncommon, Rare, Epic en Legendary. In Zombies heb je ook de beschikking over Custom Loadouts en unieke Field Upgrades. Verder zijn Scorestreaks aan Zombies toegevoegd zodat je extra hulp kunt inschakelen.

Tot slot beschik je nu over Armor die je kunt verbeteren, heb je de optionele Exfil om een potje vroegtijdig te kunnen verlaten en heb je in Zombies nu ook de beschikking over het ping systeem. Voor een complete uitleg met alle details kun je bij de Zombies Gameplay Guide terecht. Vanaf 13 november is Call of Duty: Black Ops Cold War beschikbaar op de PlayStation 4 en een kleine week later volgt de PlayStation 5 versie.