Als een game populair genoeg is, blijkt het soms gek genoeg beter voor je portefeuille te zijn om even te wachten vooraleer je het spel effectief aanschaft. Jaren later komt er immers vast wel een editie die alle updates én DLC bevat, en je dus voor minder geld een meer complete ervaring biedt. Dying Light is op deze regel alvast géén uitzondering.

Op 8 december trakteert Techland ons immers op een verjaardageditie van zijn knotsgekke zombiegame. Nu ja, trakteren is veel gezegd; je dient nog altijd zo’n 39,99 euro neer te tellen voor deze uitgave. Voor dit matige prijskaartje krijg je echter wel meteen de best mogelijke versie van Dying Light, alsook uitbreidingspaketten The Following en Hellraid.

Als je interesse hebt in de game, maar hem nog niet gespeeld hebt, is dit dus een uitgelezen kans om te gaan zombiejagen.