Ontwikkelaar The Farm 51 bracht ons enkele jaren terug het degelijke Get Even en sinds die game uit is, werken ze aan Chernobylite. Deze game is eind vorig jaar voor de pc verschenen en zou op een later moment naar consoles komen. Het heeft even geduurd, maar de ontwikkelaar heeft de plannen daaromtrent nu bekendgemaakt.

In 2021 mogen we de game verwachten voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5, dus de release komt dichterbij. Helaas hebben we nog niet de releasedatum van deze game, dus het is even afwachten hoelang het precies gaat duren. Wel heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer vrijgegeven en die bekijk je hieronder.

Verder laat men weten dat de consoleversie is uitgebreid met twee nieuwe quests en ook zijn er nieuwe details aan het verhaal toegevoegd. Verder mogen spelers twee nieuwe levels verwachten, waardoor de consoleversie een stukje uitgebreider is dan het origineel voor pc.