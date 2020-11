Ontwikkelaar Crytek zou slachtoffer geworden zijn van een ransomeware attack en daarbij zouden verschillende documenten naar buiten zijn gekomen. De informatie die gelekt is circuleert op hacking websites en daaronder valt een overzicht van projecten waar de ontwikkelaar op dit moment mee bezig is.

Of het klopt is nergens te verifiëren, maar in het geval de informatie accuraat is, dan is de ontwikkelaar vooral bezig met remasters en sequels. Zo zou er een nieuwe Crysis, Ryse en Robinson in ontwikkeling zijn, dat samen met remasters van verschillende Crysis delen.

De eerste Crysis remaster is inmiddels verkrijgbaar en het doel zou zijn dat Crytek werkt naar een release van de trilogie in februari 2021. Hiervoor zouden het tweede en derde deel dan nog uitgebracht moeten worden, maar of dat in de korte tijdspanne tussen nu en februari zal gebeuren is een beetje de vraag.

Een vervolg op Robinson zou trouwens best interessant zijn, gezien dat een zeer degelijke game voor PlayStation VR is. Of Crytek dan wederom voor een virtual reality game gaat is niet duidelijk. Ook is het nog maar de vraag of deze informatie echt is, dus neem het met een korreltje zout.