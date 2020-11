De Zweedse ontwikkelaar Sharkmob heeft een nieuwe game in het Vampire: The Masquerade universum aangekondigd en het betreft hier een Battle Royale titel. De game zal in de tweede helft van 2021 moeten verschijnen, maar de platformen zijn nog niet bekend. Naar verwachting komt de game echter ook naar de PlayStation.

De game zal volledig om vampieren draaien en dat kan in context met Battle Royale best weleens een interessante combinatie opleveren. Dat hebben we immers nog niet eerder gezien. De game speelt zich overigens op de staten en daken van Praag af. Tevens kan je met een team spelen, maar als je liever alleen op pad gaat is dat eveneens mogelijk.

Je vijanden uitschakelen doe je met je wapens, krachten en meer, waarbij bloed drinken ervoor zorgt dat je sterker wordt in de gevechten en het doel is natuurlijk om de nacht te overleven.