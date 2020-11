Een van de belangrijkste stappen vooruit rondom de PlayStation 5 is natuurlijk de DualSense controller die uit veel meer accurate feedback bestaat dankzij de moderne technologie. Dat betekent in de gameplay van verschillende games een meer gedetailleerde ervaring en dat is letterlijk te horen.

Een nieuwe video demonstreert de controller in combinatie met de gratis game Astro’s Playroom, die bij de PlayStation 5 inbegrepen zit. De video legt op een goede manier uit wat je van de controller kan verwachten qua feedback op veel verschillende ondergronden, dus dat belooft wat.

Ook legt de video op een heldere manier uit hoe de weerstand in de triggers werkt. Lang verhaal kort, kom wat meer over de controller te weten in de onderstaande video.