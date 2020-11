Dreams biedt ondersteuning voor de PlayStation Move controllers naast de traditionele besturing met de DualShock 4. Om de Move controllers te laten werken heb je echter een PlayStation Camera nodig en die werkt niet direct met de PlayStation 5, daar waar Dreams natuurlijk wel backwards compatible is.

Zodoende heeft ontwikkelaar Media Molecule via Twitter aangegeven dat ook hun community een adapter voor de camera van de PlayStation 4 moet aanvragen. Dit kan echter alleen als je beschikt over het serienummer van de PlayStation VR processing unit. Althans, dat was het nieuws tot zover, maar Media Molecule heeft een oplossing gedeeld.

Mocht je gebruikmaken van de PlayStation Move en PlayStation Camera, maar geen beschikking hebben over PlayStation VR, dan kan je alsnog een adapter krijgen. Media Molecule adviseert je dan om even contact op te nemen met de lokale PlayStation helpdesk, die je verder kan helpen. Hierdoor zul je op de PlayStation 5 niet beperkt worden als je niet over PlayStation VR beschikt.

“For #DreamsPS4 players that use Move Controllers to create and/or play, but don’t own PlayStation VR, & wish to receive a #PS5 Camera Adaptor, please contact your country’s PlayStation Support. The team will create a request to ship an adaptor to you.”