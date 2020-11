We zijn de maand van de PlayStation 5 lancering ingegaan en iedereen kijkt natuurlijk heel erg uit naar 19 november. In de tussentijd verschijnen er verschillende games en onze PlayStation 4 is zeker nog niet afgeschreven. Zeker vandaag niet, want er zijn twee nieuwe games live gegaan in de PlayStation Plus sectie van de PlayStation Store.

De ‘gratis’ games van november zijn Middle-earth: Shadow of War en Hollow Knight: Voidheart Edition, die allebei nu beschikbaar zijn om binnen te halen. Je kan voor Middle-earth: Shadow of War hier terecht en voor Hollow Knight: Voidheart Edition hier. Op 19 november gaat ook Bugsnax live, wat een ‘gratis’ game voor de abonnees is die dan een PlayStation 5 bezitten.