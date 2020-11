Ratchet & Clank: Rift Apart heeft nog geen releasedatum gekregen, maar de bedoeling is dat de game over niet al te lange tijd verschijnt, gezien de release in de ‘launch window’ van de PlayStation 5 valt. Het betreft hier een exclusieve game voor de PlayStation 5, dus een PlayStation 4 release is uitgesloten.

Die vraag kwam toch weer naar boven nadat bleek dat verschillende PlayStation 5 launchgames ook op de PlayStation 4 zullen verschijnen. Denk zoal aan Sackboy: A Big Adventure, Spider-Man: Miles Morales, Bugsnax en meer.

Om die onduidelijkheid de wereld uit te helpen heeft Insomniac via Twitter duidelijk gemaakt dat de game enkel op de next-gen PlayStation zal verschijnen.

Gezien het vele wisselen tussen de werelden in de game, wat dankzij de SSD naadloos gaat, zou het op de PlayStation 4 een stap terug zijn met laadtijden. Dus dat het een exclusive betreft is enigszins voorspelbaar.