Vanaf deze week kun je beginnen met een nieuw seizoen in Apex Legends, we gaan immers richting seizoen 7 en ditmaal belooft men behoorlijk wat nieuwe content af te leveren. Ten eerste is er de toevoeging van een nieuwe Legend: Horizon. Zij is een astrofysicus en daarom – niet geheel verrassend – bekwaam in het manipuleren van de zwaartekracht.

Daarbij kun je ook je lol op in een gloednieuwe map: Olympus. Om je daar een beeld van te geven heeft Respawn een trailer gedeeld, die je hieronder kunt bekijken. De beelden geven tevens een eerste sneak peak op de Trident hovercar. Natuurlijk kun je in seizoen 7 ook een nieuwe Battle Pass verwachten, gevuld met speciale skins voor de verschillende Legends.

Apex Legends seizoen 7 gaat morgen van start.