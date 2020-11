Een van de games die over niet al te lange tijd voor de Xbox Series X|S zal verschijnen is het indrukwekkende Bright Memory dat door slechts een kleine ontwikkelaar gemaakt wordt. Deze game zal na de release op de Xbox en pc ook zijn weg naar de PlayStation 5 vinden, maar dat zal nog even duren.

Dat neemt niet weg dat we mogen genieten van nieuwe screenshots, die door de ontwikkelaar zijn vrijgegeven. Hieronder vier nieuwe beelden van de game en mocht je de eerdere trailer gemist hebben, dan kan je die daaronder nog eens terugkijken.