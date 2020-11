Het immens populaire Fortnite zal één van de eerste titels zijn die vanaf de launch van de nieuwe consoles speelbaar is. Natuurlijk maakt dat ons heel nieuwsgierig naar wat voor extra’s we mogen verwachten met al die kracht en daarom heeft Epic Games in een persbericht bekendgemaakt hoe ze Fortnite verbeterd hebben voor de PlayStation 5.

Om te beginnen zal de game in 4K te spelen zijn met een vloeiende framerate van 60 frames per seconde. Dat is echter niet de enige visuele upgrade, want bomen en gras zullen dynamischer reageren op bijvoorbeeld nabijgelegen explosies. Tevens zal de DualSense geïntegreerd zijn met de gameplay middels haptische feedback voor bijvoorbeeld de SMG of sniper rifle.

Ook de nieuwe triggers zullen feedback gaan geven voor verschillende vuurwapens én je kunt direct vanuit de PlayStation 5 UI in verschillende activiteiten springen, zoals de Battle Royale lobby. Omdat de PlayStation 5 beschikt over die bliksemsnelle SSD, zijn de laadtijden ook flink ingekort. Ten slotte weet Epic nog te melden dat de split-screen modus op de PlayStation 5 ook 60 frames per seconde zal ondersteunen.

Al je voortgang en cosmetica kun je overigens overdragen naar de volgende generatie. Fortnite is vanaf 19 november beschikbaar voor de PlayStation 5.